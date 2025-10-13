ترامب: الحرب في غزة انتهت وعملية إعادة إعمار القطاع ستبدأ فورًا

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته الرئاسية المتجهة من قاعدة أندروز بولاية ماريلاند إلى تل أبيب: «انتهت الحرب، حسنًا؟ هل تفهمون ذلك؟» وذلك ردًا على سؤال حول عدم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا انتهاء الحرب في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار «سيظل صامدًا»، مؤكدًا أن هناك أسبابًا عديدة لبقاء الاتفاق، مشيرًا إلى أن الشعوب قد سئمت من الصراعات المستمرة منذ قرون.

وحول «مجلس السلام» المزمع تشكيله للإشراف على إدارة غزة، أوضح ترامب أن تشكيله سيتم بسرعة، لكنه لم يؤكد بعد مشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مشيرًا إلى أنه يريد التأكد من قبوله لدى جميع الأطراف.

وتنص خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على حكم انتقالي مؤقت يديره فلسطينيون تكنوقراطيون غير سياسيين، يتولون إدارة الخدمات العامة وشؤون البلديات، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُعرف باسم «مجلس السلام»، يترأسها ترامب ويشارك فيها عدد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى بلير.

وبشأن إعادة إعمار غزة، قال ترامب: «أولًا، يجب الاعتناء بالناس، لكن العملية ستبدأ فعليًا على الفور، وسيجري إزالة الكثير من الهياكل التي دُمّرت خلال القصف، والتي تحوّلت إلى مواقع هدم».

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى إسرائيل، الاثنين، الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت تل أبيب، حيث سيلتقي مع نتنياهو وأهالي الأسرى الإسرائيليين الساعة 10:45، قبل أن يلقي كلمة في الكنيست الساعة 11:00، ثم يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور قمة دولية الساعة 14:30 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

يُذكر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، شنت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، أدت إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا، فيما تم التوصل الخميس الماضي إلى اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بإشراف أمريكي وبمشاركة تركيا ومصر وقطر.

ويتضمن الاتفاق وقف الحرب، انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي، إطلاقًا متبادلًا للأسرى، دخولًا فوريًا للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حركة حماس.

endNewsMessage1