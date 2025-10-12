"العربية": وفاة 3 دبلوماسيين من الوفد القطري بحادث مروري في شرم الشيخ المصرية

وكان الوفد القطري يشارك في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة.

وجاء ذلك بعد حرب إسرائيلية على القطاع استمرت لمدة عامَين، في حين حاولت إسرائيل اغتيال قادة "حماس" في قطر عبر غارات استهدفت الدوحة واعتذر عنها لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد توترات بين قطر وإسرائيل تدخل فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

