ترامب يشكر إيران على دعم اتفاق غزة ويهدد بإخراج إسبانيا من الناتو

وأضاف ترامب أنه يخطط للتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد لمتابعة إطلاق سراح الأسرى، معرباً عن أمله في أن يصبح الوضع في المنطقة أفضل بعد عام من الآن.

وفي سياق آخر، انتقد ترامب تأخر إسبانيا في دفع مساهمتها في حلف الناتو، مؤكداً أنه قد يتم استبعادها من الحلف إذا لم تلتزم بالمعدل المطلوب. وأوضح أنه طلب من دول الناتو دفع 5% من الناتج الإجمالي المحلي بدل 2% فقط، محذراً من اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام.

كما أشار ترامب إلى تعيينه سفيراً "رائعاً" للبنان، مؤكدًا أنه لن يجبر أحداً على مغادرة غزة وفق خطة السلام التي تعمل إدارته على تنفيذها، وكشف أنه سيتم تحديد القوات الدولية التي ستنشر في القطاع.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قد يتم فرض المزيد من العقوبات على روسيا في المستقبل.

endNewsMessage1