الرئيس الفنزويلي يكشف إحباط هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في كراكاس

وقال مادورو عبر التلفزيون الرسمي إنّ «مصدرين مستقلين» حذّرا من احتمال قيام جماعة إرهابية محلية بزرع عبوة ناسفة في السفارة الأمريكية، مقدماً بذلك تفاصيل إضافية عن المخطط الذي كان رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، قد أعلن في وقت سابق عن إحباطه ليلة الأحد-الإثنين.

وأكد الرئيس الفنزويلي أنّه «رغم كل الخلافات مع حكومة الولايات المتحدة، فإن هذه السفارة محمية من قبل دولتنا بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي»، مشدداً على أنّ «السفارة الأمريكية في فنزويلا تعتبر أرضاً أمريكية، وكان هذا العمل استفزازياً».

من جهته، قال رودريغيز في بيان إنّه «تم تحذير الحكومة الأمريكية من تهديد خطير، إذ كانت قطاعات متطرفة من اليمين المحلي تخطط لتنفيذ عملية عبر زرع متفجرات في السفارة الأمريكية تحت اسم جهة أخرى بهدف تحميلها المسؤولية».

وأضاف أنّه «تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول هذه البعثة الدبلوماسية، التي تحميها حكومة فنزويلا وتراعي احترامها، كما تم إبلاغ إحدى السفارات الأوروبية بهذه الأحداث لإبلاغ الدبلوماسيين الأمريكيين بخطورة المعلومات».

وتتزامن هذه التطورات مع شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع حول احتمالية لجوء زعيمة المعارضة، ماريا كورينا ماتشادو، المتوارية منذ الانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز 2024، إلى السفارة الأمريكية في كراكاس، دون أن تؤكد أي جهة رسمية فنزويلية أو أمريكية صحة هذه الأنباء.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن قد قطعت عام 2019، وتضم السفارة الأمريكية في كراكاس حالياً عدداً محدوداً من الموظفين.

يذكر أنّ الولايات المتحدة، التي نشرت سفناً عسكرية في البحر الكاريبي لمكافحة المخدرات، نفذت يوم الجمعة الماضية غارة على قارب مشتبه به في تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، لتكون بذلك قد نفذت أربع ضربات في المنطقة أدت إلى مقتل 21 شخصاً على الأقل.

