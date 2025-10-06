بيت



عالم ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٥ - ١١:٠٤:٣٨

وزارة الحرب الإسرائيلية تنشر حصيلة جديدة و”صادمة” لأعداد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر: 1152 قتيلاً حتى اللحظة

نشرت وزارة الحرب الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بيانات محدثة عن القتلى من الجنود، وذكرت أن 1152 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة الى أن أكثر من 40% من القتلى تحت 21 عاما.