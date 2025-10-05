حزب الله اعرب عن تأییده لموقف حماس من خطة ترامب

ولفت الحزب الى إن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‌الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‌التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‌أنه يعبر عن تمسك حركة حماس​ ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‌الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‌المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‌إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‌الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‌ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها.‌

اضاف البيان "كما أننا ندعو جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‌وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‌لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‌وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‌الفلسطيني".‌

