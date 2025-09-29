القوات اليمنية: نفذنا عمليتين نوعيتين ضدّ أهداف حسّاسة في يافا وأم الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذها عمليتين عسكريتين نوعيتين، ضدّ أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي في كل من منطقتي يافا وأم الرشراش، في فلسطين المحتلة.

وفي بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أكد أنّ القوة الصاروخية نفّذت عمليةً نوعيةً بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري متعدد الرؤوس، ضدّ أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة.

وأكد سريع أنّ "العملية حققت أهدافها بنجاح"، وتسببت في هروب الملايين من المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

أما العملية الثانية، التي "حققت أهدافها بنجاح" أيضاً، فنفّذها سلاح الجو المسيّر، بحيث هاجم حيويين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة عبر طائرتين مسيّرتين.

وأضاف سريع أنّ هاتين العمليتين، تأتيان في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والتصعيد الخطير الذي يمارسه ضدّ قطاع غزة.

حجم ویدیو: 4.92M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24 دانلود ویدیو

كذلك، شدّد سريع على أنّ "الخيار الوحيد للأمة العربية والإسلامية هو المواجهة والصمود" في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم كل الدعم إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وجدّد تأكيد موقف القوات المسلحة اليمنية، باستمرار "تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي رصد، منتصف ليل الاثنين، إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من "تل أبيب" والقدس المحتلة، وتوقف توجيهات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون".

endNewsMessage1