إصابات في هجوم بطائرات مسيرة على إيلات ونتنياهو: الرد سيكون قاسياً

وأكدت جماعة أنصار الله أن العملية نفذت بطائرتين مسيرتين، مستهدفة مواقع إسرائيلية في أم الرشراش وبئر السبع. وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية الثانية خلال 24 ساعة حققت أهدافها، مشيرًا إلى فشل منظومات الاعتراض الإسرائيلية في التصدي للهجوم.

وفي مساء الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث عن نتائج تحقيق أولي أجرته القوات الجوية الإسرائيلية حول أسباب فشل اعتراض الطائرة المسيرة. وأظهرت النتائج أن الطائرة لم تُرصد في مرحلة مبكرة، بل اكتُشفت في وقت متأخر قبيل وصولها إلى منطقة إيلات، بعد قطع مسافة 1800 كيلومتر انطلاقًا من اليمن. كما أشارت التحقيقات إلى فشل محاولتين لاعتراض الطائرة باستخدام منظومة القبة الحديدية.

وردًا على الهجوم، نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نتنياهو قوله إن أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة موجعة ضد "النظام الإرهابي الحوثي". وأضاف أن نتنياهو بحث مع قيادة الجيش الإسرائيلي سبل تعزيز الدفاعات الجوية في إيلات.

وتُنفذ جماعة أنصار الله عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر، معتبرة ذلك دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة الذين تتعرض مناطقهم لحملة إبادة إسرائيلية.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة إثر سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن ولم يتم رصدها، داخل صالة مسافرين مطار رامون شمال إيلات.

ويُذكر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تشن منذ 7 أكتوبر 2023 حملة إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وإصابة نحو 167 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيًا، بينهم 147 طفلًا.

