وفاة مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ

وأشار إلى أنه تشييعه سيجري بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، على أن تقام عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة ومساجد المملكة بعد صلاة عصر اليوم.

ولد آل الشيخ عام 1943 في مكة المكرمة، ويعود نسبه إلى قبيلة بني تميم، وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة وحفظ القرآن في سن مبكرة.



تلقى آل الشيخ علوم الدين على يد العديد من علماء السعودية، من أبرزهم المفتي الراحل عبد العزيز بن باز، والتحق بمعهد إمام الدعوة العلمي في الرياض، ثم بكلية الشريعة وحصل على الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية.



وتنقل بين العديد من الوظائف التدريسية في المعاهد ثم الجامعات السعودية، فضلا عن التدريس بالمعهد العالي للقضاء في الرياض.



وعلاوة على العمل في التدريس، تولى الإمام والخاطبة في مساجد عديدة بالرياض، إلى أن عين إمام وخطيبا في مسجد نمرة بعرفة وكان سادس أئمة عرفة في عهد الدولة السعودية، فيما يعد أطول أئمة عرفة في تاريخ المسلمين، حيث بقي في خطيبا وإماما يوم الحج لمدة 35 عاما.



كما جرى تعيينه نائبا لمفتي السعودية، بمرتبة وزير، وعقب وفاة مفتي المملكة، عبد العزيز بن باز، خلفه آل الشيخ، وترأس كذلك هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء في السعودية عام 1999.



وللمفتي الراحل 4 أبناء أكبرهم عبد الله آل الشيخ، وهو نائب والده في إمامة وخطابة جامع الإمام تركي بن عبد الله، والمشرف على كرسي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ للدراسات الفقهية المعاصرية في المجال الطبي.

