ترامب: إذا لم تعد أفغانستان قاعدة باغرام الجویة إلینا فستحدث أمور سیئة

وأمس، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اتصالات أميركية مع حركة طالبان بشأن استعادة القاعدة.

يشار إلى أنه في شهر آب قبل 3 سنوات، كثفت حركة "طالبان" هجومها على القوات الحكومية الأفغانية آنذاك ودخلت العاصمة كابل يوم 15 آب 2021 واستلمت الحكم.

وفي ليل يوم 31 آب، بدأ الجيش الأميركي بالمغادرة من مطار كابل، منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفي أوائل أيلول من العام نفسه، شكلت "طالبان" حكومة جديدة في أفغانستان.

وواجه الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد.

endNewsMessage1