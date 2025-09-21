التحالف الدفاعي بين السعودية وباكستان: بداية عهد جديد في التعاون الأمني الإسلامي

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، برز التحالف الدفاعي الجديد بين السعودية وباكستان كخطوة استراتيجية ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة. في تصریح لوكالة "إيلنا"، شرح عبدالمحمد طاهري، الدبلوماسي الإيراني السابق، الأسباب والدوافع التي دفعت الرياض للتقارب مع إسلام آباد، مستعرضًا ما يمكن أن تحمله هذه الشراكة من پیامدات واضحة وخفية على الساحة الإقليمية والدولية.

أوضح طاهري أن السعودية، كونها دولة ذات نفوذ اقتصادي وديني قوي بين الدول السنية، ترى في التحالف مع باكستان ردًا على تحركات إسرائيل في قطر، وأيضًا ردة فعل على السياسات الأميركية التي أدت إلى توتر العلاقات. ومن بين الأسباب الرئيسية، قدرة باكستان النووية والعسكرية الكبيرة، والتوافق الأيديولوجي والتاريخي بين البلدين، ما يجعلها شريكًا مناسبًا في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأشار طاهري إلى أن هذا التحالف قد يُعزز من وحدة الصفوف بين الدول الإسلامية، خاصة في ظل انقسامات ومشاكل داخلية عديدة، كما قد يؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وربما يُعيد النظر في اتفاقيات إقليمية مثل "اتفاق إبراهيم". هذه الخطوة تحمل في طياتها فرصًا لتحالفات جديدة، وقد تخفف من الضغوط على إيران وحلفائها في لبنان وقطاع غزة.

هل يشكل هذا التحالف بداية لمرحلة جديدة من التعاون الأمني بين الدول الإسلامية؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.