دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان بالدوحة.. اسرائيل تشن هجوما على العاصمة القطرية وتستهدف قيادة حماس وانباء عن اغتيال الحية
معرف الأخبار : 1684122
أفادت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء الثلاثاء، بحدوث “دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في العاصمة القطرية الدوحة”.
ونقلت القناة مشاهد مباشرة من سماء الدوحة تبرز دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان.
من جهتها نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير أن “الانفجار في الدوحة محاولة لاغتيال كبار مسؤولي حركة حماس”.
في السياق ذاته، ذكرت المعلومات الأولية لـ “العربية” أن خليل الحية رئيس المكتب السياسي في حركة حماس جرى اغتياله في الاستهداف بقطر.
ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس”.
وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية. قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل. قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية. سيواصل جيش الدفاع والشاباك للحسم ضد حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر”.