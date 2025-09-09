دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان بالدوحة.. اسرائيل تشن هجوما على العاصمة القطرية وتستهدف قيادة حماس وانباء عن اغتيال الحية

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس”.

وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية. ‌قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل. ‌قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية. ‌سيواصل جيش الدفاع والشاباك للحسم ضد حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر”.