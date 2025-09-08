مقتل 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذيْن

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، “ارتفع عدد القتلى في هجوم القدس إلى ستة”.

وطبقا للقناة: “أطلق إرهابيان النار على حافلة بالقرب من مفترق راموت ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم ثلاثة في حالة حرجة وسبعة في حالة خطيرة واثنان في حالة متوسطة”.

وأكدت أنه “تم تحييد الإرهابيين”.

بدوره أفاد موقع “0404” الإسرائيلي بأن “قوات الشرطة تقوم بمطاردة مركبة يشتبه في أنها ساعدت الإرهابيين اللذين وصلا من قرية في منطقة رام الله بالضفة الغربية”.

وأورد جهاز نجمة داود الإسرائيلي للإسعاف، في بيان أن “فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا وفاة أربعة أشخاص، بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر”. وأكد جهاز الإسعاف في وقت سابق إصابة 12 شخصا آخرين بينهم سبعة حالتهم خطرة.

كما أكد مستشفى شعاري تسيديك وفاة امرأة في حوالي الخمسين من العمر نقلت إليه في حال حرجة.

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذَي إطلاق النار في “راموت” هما من بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس.

الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان: “قبل وقت قصير تلقّت الشرطة بلاغًا عن حادثة إطلاق نار عند مفترق راموت”.

وأضافت: “نتيجة إطلاق النار، هناك عدد من المصابين في المكان، وتم تحييد المهاجمين”.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، أغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال”.

بدورها، باركت حركة “حماس”، الاثنين، عملية إطلاق نار في القدس، وقالت: “نبارك العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفرق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة”.

وأكدت أن “هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا، وهي رسالة واضحة بأن مخططاته في احتلال وتدمير مدينة غزة وتدنيس المسجد الأقصى لن تمر دون عقاب”.

وشددت حماس على أن “عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، لن يوهن من عزيمة شعبنا ومقاومته”.

وأكدت أن العملية “تأتي في قلب مدينة القدس لتضرب عمقه الأمني، وتؤكد إصرار شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي”.

وأضافت: “لن تفلح مشاريع العدو الصهيوني الإجرامية، ومحاولاته إخضاع شعبنا الفلسطيني أو كسر إرادة مقاومته، كما لن تتحقق أوهامه بوأد المقاومة أو تهجير شعبنا عن أرضه ودياره، فكلها ستتحطم أمام إرادة وبسالة شعبنا ومقاومته الباسلة وشبابه الحرّ الأبي”.

وثمّنت الحركة “صمود ومقاومة شباب الضفة الغربية”، داعية الفلسطينيين إلى “تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، وتحدي الإجراءات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، نصرة للشعب الفلسطيني ومقدساته”.

