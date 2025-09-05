لبنان.. جلسة الحكومة رحبت بخطة الجيش حول السلاح.. وانسحاب الوزراء الشيعة

وبعد الجلسة اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان الجلسة رحبت خطة الجيش لما يسمى حصر السلاح التي عرضها قائد الجيش في الجلسة وابقت مضمونها مع المداولات بشأنها سرية على ان ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري بهذا الشأن لمجلس الوزراء.

واشار مجلس الوزراء اللبناني الى ان أي تقدم في تنفيذ فحوى الورقة الأميركية مرهون بالأطراف الاخرى وفي مقدمتها “إسرائيل” . واكد ان نفاذ الورقة الأميركية مرتبط بموافقة جميع الدول عليها ولبنان اتخذ خطوتين لكن الطرف الإسرائيلي لم يتخذ أي خطوة.

وكان قائد الجيش عرض الخطة امام الحكومة ثم غادر الجلسة. وافادت مراسلة المنار عن انسحاب وزراء الثنائي الوطني ثم الوزير فادي مكي من الجلسة التي فقدت ميثاقيتها بذلك.

وجاء الانسحاب بعد توجه الحكومة لبدء نقاش خطة الجيش لأنهم لن يناقشوا قرارات حكومية لم تؤخذ وفق الميثاقية. وكان هؤلاء الوزراء قد حضروا الجلسة للمشاركة في البنود الحياتية التي تهم المواطن.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في المستجدات.

