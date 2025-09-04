اليمنيون يُطلقون صاروخا بـ"رأس حربي انشطاري" نحو فلسطين المحتلة.. ضابط صهيوني يُحذّر: تهديد حقيقي وأخطر من السابق

أكد ضابط رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي أن اليمنيين (أنصارالله) لم يعودوا العدو الذي ظنّته إسرائيل في بداية الحرب، وأنهم اليوم يشكّلون تهديدًا متزايدًا يتطلب تحركًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن فشل منظومات الدفاع مثل (حيتس) و(مقلاع داود) في اعتراض هذا النوع من الصواريخ يشكل تحديًا جديدًا.

وأوضحت تحليلات إسرائيلية أن الصاروخ الانشطاري، الذي يُعتبر من أكثر الأسلحة تعقيدًا وتطورًا في ترسانة الحروب الحديثة، يعمل بتقنية متقدمة تسمح للرأس الحربي بالتشظي إلى عدة أجزاء منفجرة تنتشر عبر منطقة واسعة، ما يصعّب مهمة الدفاع ويزيد من حجم الأضرار التكتيكية والاستراتيجية.

ويتيح هذا النوع من الصواريخ استهداف أهداف استراتيجية ذات مساحة واسعة كالمطارات، القواعد العسكرية، منشآت الطاقة، والموانئ، مما يزيد من تعقيد عمليات الاعتراض لدى الجيش الإسرائيلي، ويُثقل كاهل أنظمة الدفاع في مواجهة هجمات متعددة الجبهات من الشمال والشرق والجنوب.

وأضاف خبراء إسرائيليون أن استمرار تطوير هذه القدرات من قبل الحوثيين (أنصارالله) يشكل تهديدًا وجوديًا للكيان الإسرائيلي، وأن عدم التحرك الفوري لمواجهة هذا التحدي قد يؤدي إلى تكرار مئات الصواريخ المطورة في المستقبل القريب.

endNewsMessage1