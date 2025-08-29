تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية مع كيان الإحتلال وتؤكد دعمها للمقاومة الفلسطينية

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفًا نقديًا متزايدًا ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن "عصابة القتل الصهيونية" التي تواصل ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني، لن تفلت من العقاب. تصريحات أردوغان الأخيرة تعكس موقف بلاده الحاسم من العدوان الإسرائيلي، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال جلسة طارئة للبرلمان، عن اتخاذ تركيا إجراءات ضد الاحتلال تشمل قطع جميع العلاقات التجارية وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وأكد فيدان أن بلاده لا تسمح بمرور السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها، وأن أي محاولة لخرق هذا الحظر ستكون مرفوضة. في خطوة أخرى، أعلنت تركيا عن قطع تجارتها بالكامل مع إسرائيل، وهي خطوة غير مسبوقة في ظل العلاقات الاقتصادية المترابطة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن تصريحات تركيا تأتي في وقت حساس، حيث يُتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، ما دفع تركيا إلى اتخاذ موقف صريح في دعم الفلسطينيين، وهو ما يتناقض مع مواقف بعض الدول العربية التي دعت حماس إلى تسليم سلاحها.

العديد من المراقبين يرون أن الإجراءات التركية قد تترك آثارًا اقتصادية سلبية على إسرائيل، في حين أن تركيا تواصل تعزيز موقفها في القضية الفلسطينية، وتعتبر أن المقاومة الفلسطينية ستكون عاملًا مهمًا في تغيير مجرى التاريخ.

