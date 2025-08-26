أمريكا تصعد ضد فنزويلا في الكاريبي.. وخبير يكشف محاور خطة ترامب

في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، أوضح هادي أعليمي فريمان أن فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى أظهرت عداوة جوهرية تجاه الأنظمة الاشتراكية، وخصوصًا حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا. وأشار إلى أن ترامب، كسياسي يميني متطرف، ركز منذ البداية على كوبا وفنزويلا، معتبراً أن سياسة تغيير النظام كانت من أولويات إدارته.

على الرغم من تحفيز مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، لمبادرة عسكرية في فنزويلا، لم تتحقق هذه الخطوة عمليًا، لكن العقوبات الاقتصادية الشاملة فرضت على كاراكاس، وإن لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة.

وأوضح أعليمي فريمان أن إدارة بايدن أظهرت بعض التخفيف في العقوبات، لا سيما تجاه شركة النفط الفنزويلية، إلا أن ترامب في عهده الحالي يواصل النهج نفسه، ويرى في أمريكا اللاتينية مصدرًا رئيسيًا للمخدرات والعصابات الإجرامية، مستغلاً هذه التبريرات لإضفاء الشرعية على ضغوطه السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن من أبرز أدوات الضغط كانت المكافآت الضخمة التي أعلنها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاستهداف مادورو، والتي وصلت إلى 50 مليون دولار، في محاولة لتشويه سمعته داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أن استراتيجية ترامب الحالية ترتكز على محورين: دعم قوى المعارضة، وبالأخص العسكريين اليمينيين، بهدف تحفيز انقلاب، إضافة إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية لزيادة الاحتجاجات الداخلية وزعزعة استقرار النظام.

وعلى الرغم من إرسال بعض القطع البحرية إلى المنطقة، يرى الخبير أن احتمالية تدخل عسكري مباشر ما تزال ضئيلة، مشيرًا إلى تجربة أمريكا السابقة في تدخلات سريعة ومكلفة، مع استعداد مادورو لتعبئة ملايين المواطنين للدفاع عن حكمه، مما يجعل الحرب شاقة ومكلفة على واشنطن.

وختم أعليمي فريمان بالإشارة إلى أن فنزويلا ما زالت تعتمد على دعم كوبا الحليف التقليدي، بينما البلدان الإقليمية الأخرى، مثل البرازيل وكولومبيا، تبقى حذرة من دعم مادورو بسبب قضايا شرعية انتخابية، ما يزيد من عزلة نظامه ويعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد بفعل العقوبات الأمريكية المستمرة.

