واشنطن تمنع استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية لضرب روسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن وزارة الدفاع “البنتاغون” منعت أوكرانيا من استخدام صواريخ أمريكية الصنع بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.
وأسندت الصحيفة خبرها إلى مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، ونقلت عنهم قولهم إنه منذ الربيع والبنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية الأرضية بعيدة المدى (ATACMS) المصنعة في الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية.
وأشارت إلى أن مستشار وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، أنشأ “آلية مراجعة” لدراسة طلبات أوكرانيا لاستخدام صواريخ ATACMS والأنظمة الأوروبية المرتبطة بالاستخبارات الأمريكية أو أجزاء منها، نقلا عن المسؤولين.
وأكدت أن أوكرانيا طلبت مرة واحدة على الأقل استخدام الصواريخ الأمريكية “ATACMS” لضرب الأراضي الروسية خلال هذه الفترة، لكن هذا الطلب رُفض.
وأوضحت أنه بحسب المسؤولين فإن القرار النهائي بشأن استخدام أوكرانيا لصواريخ “ATACMS” لضرب الأراضي الروسية، بيد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، حيث يمتلك الصلاحية للموافقة على استخدامها أو عدم ذلك، وفق “آلية المراجعة” المتبعة في البنتاغون في هذا الشأن.
يشار إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، سمح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي باستخدام أوكرانيا أنظمة الصواريخ الأمريكية “ATACMS” لضرب الأراضي الروسية.
والخميس، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق جو بايدن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن كييف لا تملك أي فرصة لكسب الحرب ضد موسكو.
وقال ترامب في منشور على منصة شركة “تروث سوشيال” الأمريكية، إن بايدن، لم يسلم أوكرانيا إلا أسلحة للدفاع عن نفسها، وإن “كسب الحرب دون مهاجمة الدولة المحتلة أمر صعب للغاية إن لم يكن مستحيلا”.
وتابع: “إنه مثل فريق رائع في الرياضة لديه دفاع جيد، ولكن لا يسمح له باللعب في منطقة الهجوم، لذلك لا توجد فرصة للفوز. وينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا وروسيا”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.