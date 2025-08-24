بيت



عالم ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٥ - ١٦:٥٨:٣٠

واشنطن تمنع استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية لضرب روسيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن وزارة الدفاع “البنتاغون” منعت أوكرانيا من استخدام صواريخ أمريكية الصنع بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.