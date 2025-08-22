بيت



إدارة ترامب تعتزم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع بعد تقييمه للضربات الامريكية لايران

أفاد مسؤول دفاعي أميركي كبير الجمعة بأنه ستتم إقالة رئيس وكالة استخبارات الدفاع، ويأتي القرار ضمن سلسلة إقالات شملت عددا من كبار الضباط هذا العام.