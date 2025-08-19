وفد صهيوني رفيع المستوى يزور الإمارات سرا

وناقش الوفد، خلال المحادثات، وفقًا للتقرير، القضايا الأمنية، والوضع في قطاع غزة، والعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات.

يُذكر أن الزيارة جرت في ظل حرب غزة والتوترات بين إسرائيل ودول المنطقة.

إضافةً إلى ذلك، التقى زعيم المعارضة يائير لابيد مؤخرًا برئيس الإمارات، إلا أن اللقاء أثار غضب دائرة نتنياهو، إذ لم يكن قد زارها بعد.

