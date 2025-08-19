بوتين يعلن استعداده للقاء زيلينسكي.. ترامب يبدأ التحضيرات لقمة سلام ثلاثية وضمانات أمنية أوروبية لأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن

خلال مكالمة هاتفية مع ترامب، أبلَغ بوتين عن استعداده لإجراء لقاء مباشر مع زيلينسكي، وذلك في وقت تستضيف فيه واشنطن اجتماعًا ضم الرئيس الأوكراني وزعماء أوروبيين. وأكد ترامب عقب اللقاءات في البيت الأبيض أنه شرع في الترتيبات لعقد اجتماع ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني في مكان سيتم تحديده، على أن يعقب ذلك اجتماع ثلاثي يشمل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن أوروبا، بالتنسيق مع واشنطن، ستقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا. وأكد أن الولايات المتحدة ستشارك في توفير حماية أمنية قوية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات يجب أن تكون خارج إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإرضاء موسكو.

وعبّر ترامب عن تفاؤل حذر حول إمكانية تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيدًا بالعلاقات الإيجابية التي جمعت بينه وبين زيلينسكي خلال الاجتماعات، والتي وصفها بأنها "الأفضل على الإطلاق". من جانبه، عبر زيلينسكي عن تقديره للجهود الأميركية، شاكراً ترامب على "مبادرته الشخصية" لوقف القتال.

وسط هذه الأجواء، شهد البيت الأبيض حضور قادة أوروبيين بارزين، بينهم الأمين العام للناتو ورؤساء حكومات دول كبرى، دعماً لأوكرانيا ورغبة في إيجاد حل دبلوماسي للنزاع. مع ذلك، حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات، وهو موقف تختلف فيه بعض الدول الأوروبية عن الولايات المتحدة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، ما يجعل مساعي السلام معقدة لكنها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وسط توقعات بأن تسفر القمم المقبلة عن خطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع الدموي في أوروبا.

endNewsMessage1