إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يقر خطة احتلال قطاع غزة تبدأ بعملية عسكرية ودخول تدريجي إلى المدينة

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "الكابينت" - المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية - سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لمراجعة الخطة والمصادقة عليها رسمياً.

وأضافت الهيئة أن نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن في الجيش الإسرائيلي، كان جزءاً من المداولات التي انتهت بالمصادقة على الخطة.

وأكدت أن الخطة تتضمن إجراء إخلاء قسري واسع للفلسطينيين في قطاع غزة خلال فترة لا تقل عن أسبوعين، يبدأ التنفيذ بعملية عسكرية واسعة، تتبعها دخول تدريجي إلى المدينة.

وفي السياق نفسه، نقلت القناة 12 العبرية أن رئيس الأركان صادق على خطة احتلال غزة، التي من المتوقع أن تقرها الحكومة الإسرائيلية قبل نهاية الأسبوع.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أقر في 8 أغسطس/آب خطة تقدم بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجياً، بدءاً من مدينة غزة.

وشهد 11 أغسطس بدء تنفيذ هذه الخطة من خلال هجوم واسع شنّه الجيش الإسرائيلي على حي الزيتون، تخلله تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري، وفق شهود عيان نقلتهم وكالة الأناضول.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وبمساندة أمريكية، تنفذ إسرائيل حملة إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وقد خلفت هذه الحملة الإسرائيلية مقتل 61,944 شهيداً و155,886 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 258 شخصاً، بينهم 110 أطفال.

