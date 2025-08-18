ترامب وبوتين في ألاسكا: استعراض سياسي يفتح باب تساؤلات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الخبير في الشؤون الأمريكية أمير هوشنج ميركوشش في مقابلة مع «إيلنا» إن هذا اللقاء كان بمثابة استعراض إعلامي يهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية على روسيا، مشيراً إلى أن بوتين يركز على تثبيت مكاسبه الإقليمية، خصوصاً في مناطق مثل القرم ودونباس، دون استعداد لتقديم تنازلات جوهرية.

وأضاف ميركوشش أن ترامب وصف اللقاء بـ«الناجح جداً» ولكنه لم يصرح بوقف إطلاق النار، بل تحدث عن اتفاق سلام شامل، وهو ما يعكس تغييراً في لهجته السابقة التي كانت تؤكد على إنهاء الحرب بسرعة.

وأشار الخبير إلى أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن المرتقبة تحمل أهمية كبيرة، لكن الشكوك تظل قائمة حول استعداد روسيا لتقديم تنازلات حقيقية.

في الختام، يرى ميركوشش أن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار محدود يبقى قائماً، لكن تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب توافقاً فعلياً بين روسيا وأوكرانيا والغرب، مع ضمانات دولية وآليات رقابة صارمة.

