عالم ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٥ - ١٦:٤٨:٢٩

واشنطن: بوتين يريد "صفقة شاملة وضخمة" ولا تشمل فقط اوكرانيا

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي في التواصل الأخير بينهما طرح خطة شاملة لما أسماه بـ”صفقة شاملة وعالمية”.