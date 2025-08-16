واشنطن: بوتين يريد "صفقة شاملة وضخمة" ولا تشمل فقط اوكرانيا
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي في التواصل الأخير بينهما طرح خطة شاملة لما أسماه بـ”صفقة شاملة وعالمية”.
وأبلغت أوساط سياسية ودبلوماسية مقربة في واشنطن بأن بوتين أبلغ مسبقا بسعيه لصفقة شاملة لا تتعلق حصرا باوكرانيا معتبرا أنه لا يبحث عن تسوية خاصة وسياسية لملف اوكرانيا فقط.
والمرجح ان بوتين تحدث بإسم معسكر باكمله ومحور دولي كامل كما رددت أوساط دبلوماسية قريبة من الكرملين مما يؤشر على أن موسكو تعتبر اي ترتيب يتم التوصل أليه في اوكرانيا جزء من كل وليس هدفا وحيدا.
ولم تتضح بعد تفاصيل السيناريو الروسي بعنوان البحث عن صفقة شاملة.
لكن خطوط الإتصال بين البيت الأبيض والقصر الرئاسي الروسي منظمة وحيوية وساخنة لها وتقودها لجنة خبراء من الجانبين تبحث في بعض التفاصيل وسط إنطباع بان بوتين لوح بأنه لا يخشى الخيار العسكري بل يستعد له.
