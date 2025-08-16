خبير إيراني: تل أبيب تناور بالإعلام بعد فشلها الميداني في غزة

أكد سيد رضا صدر الحسيني، الخبير في الشؤون الإقليمية، أن التطورات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل تشهد تناقضات واضحة، مما يعكس ارتباك الاحتلال بعد نحو عامين من الحرب على غزة. وأشار إلى أن الشروط التي تطرحها حركة حماس، خاصة ما يتعلق بعدم تسليم السلاح وعدم الاستسلام، تقف حائلًا أمام أي تهدئة مفروضة.

وأوضح أن هناك ضغطًا عالميًا متزايدًا ضد إسرائيل، حيث يتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مع دعم من أكثر من 120 دولة حتى الآن، الأمر الذي يضع حكومة نتنياهو في موقف حرج، خصوصًا مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف صدر الحسيني أن الادعاءات حول إمكانية دخول قوات مصرية إلى غزة هي تكرار لسيناريوهات غير واقعية تم طرحها مرارًا دون تطبيق فعلي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الطروحات لم تتلق أي تأكيد رسمي من الجانب المصري أو العربي.

كما أشار إلى دعوة عائلات الأسرى الإسرائيليين للإضراب العام يوم الأحد المقبل، بدعم واسع من الشارع الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضربة داخلية قوية لحكومة نتنياهو وتكشف زيف الادعاءات الإعلامية حول تحقيق انتصارات في غزة.

وفي ختام حديثه، شدد على أن إسرائيل لم تحقق أهدافها عسكريًا، وتحاول التعويض عبر حملات إعلامية ورسائل متناقضة، مؤكدًا أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار الخسائر البشرية والمادية في صفوف الاحتلال، ما يجعل وقف إطلاق النار أو نشر قوات عربية أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن.

