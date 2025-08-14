Iranian Labour News Agency
English FA

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
معرف الأخبار : 1673662
تم نسخ الارتباط

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

ولفتت القوات، الى أنها "تتابع تطورات الوضع الميداني في غزة، وتؤكد ثقتها الكاملة بقدرة الأبطال المجاهدين من كافة الفصائل على إفشال تحركات العدو وإحباط خطته باحتلال غزة وتهجير أهلها بإذن الله تماما كما أفشلوا بحجارة داوود عمليته العسكرية العدوانية السابقة التي أطلق عليها عربات جدعون وسابقاتها".

وأكدت أنه "سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات