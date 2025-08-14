القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".
وأكدت أنه "سنبقى معكم وإلى جانبكم حتى النصر بكل إمكانياتنا المتاحة، وسوف نصعد من عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".