مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

وقال حاكم منطقة فولغوغراد أندري بوتشاروف على تلغرام “تسبب الحطام الناجم عن الهجوم في تسرب منتجات نفطية واشتعال النيران في مصفاة فولغوغراد النفطية”.

من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن مسيّرة أوكرانية ضربت سيارة في وسط عاصمة المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة ثلاثة أشخاص.

