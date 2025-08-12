خبير إيراني: تعاون الدول الإقليمية والدولية في "3+3" الحل الأنسب لإنهاء النزاع في القوقاز

قال علي حيدري، الخبير في شؤون منطقة القوقاز، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن إقامة طريق جديد تحت سيادة أرمينيا، الذي أُثير في اجتماع واشنطن مؤخراً، ما زال أمراً غير واضح، وأنه لا يمكن الجزم بحتمية تأسيسه أو تهديده لمصالح إيران. وأوضح أن الاتفاقات السابقة لم تتضمن تفاصيل واضحة عن هذا الممر، ولا تزال هناك غموض في الموضوع.

وأضاف حيدري أن الجانب الأرميني أشار إلى تسليم إدارة الطريق لشركة معينة مع بقاء السيادة الأرمنية عليه، فيما نفى رئيس أذربيجان أن يكون الطريق جزءاً من أراضيه، مؤكداً أن المفاوضات جرت على جزء من الأراضي الأرمينية فقط.

وحول مطالب أذربيجان التي لم تتحقق بعد، أوضح أن من بينها تعديل الدستور الأرمني، وتحديد الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية النهائية لم توقع بعد بسبب هذه الخلافات.

وحذر الخبير من أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة لتأمين الشركات الأمريكية قد يشكل تهديداً أمنياً وجيوسياسياً لإيران، بينما أكد أن الاتفاق الذي يمنح أذربيجان حق استخدام الممر مع بقاء السيادة الأرمنية لا يشكل خطراً على طهران.

وتطرق حيدري إلى ما يُعرف بـ"ممر توراني للناتو" الذي يعتقد البعض أنه يهدف إلى فرض السيطرة الأمنية والعسكرية الغربية على شمال إيران، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون تهديداً حقيقياً إذا تحقق.

وحول الحلول الممكنة، أكد أن إعادة تفعيل إطار التعاون بين الدول الثلاث الإقليمية والدول الدولية (المعروف باسم 3+3) يمكن أن تضمن مراقبة مشتركة على الممر، وتحقق مصالح إيران وروسيا، وتمنع دخول القوات الأجنبية إلى المنطقة.

كما أشار إلى أن تركيا وروسيا لم تتوصلا بعد إلى موقف نهائي من مسألة طريق سيونيك، وأن تركيا تشعر بقلق من احتمال سيطرة الشركات الأمريكية على المنطقة، بينما تحذر روسيا من وجود عسكري أجنبي في حديقتها الخلفية.

وختم حيدري بأن إيران تتبع سياسة صحيحة في القوقاز، مع ضرورة تعزيز التنسيق مع روسيا، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ موقف موحد قد يؤدي في المستقبل إلى تواجد عسكري أمريكي في المنطقة.

