أذربيجان وأرمينيا توقعان إعلانا مشتركا للسلام في البيت الأبيض

أفاد مراسل الأناضول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في قمة السلام التي عُقدت في البيت الأبيض.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال ترامب: «أرمينيا وأذربيجان ملتزمتان بوقف الأعمال العدائية، واستئناف العلاقات التجارية والدبلوماسية، واحترام سلامة أراضي كل منهما».

وأكد ترامب أن الإعلان المشترك يمثل فرصة مهمة للسلام في المنطقة.

وأضاف: «سنرفع العقوبات عن أذربيجان في مجال الدفاع، وهذا القرار مهم جداً لمدينة باكو».

وفي يوم الخميس، أعلن ترامب أن علييف وباشينيان سيوقعان «اتفاقية سلام» في البيت الأبيض.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في مارس/آذار 2025 إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وتشترط باكو على يريفان تعديل الدستور من أجل تحقيق السلام، وذلك بإزالة المواد التي تتعارض مع وحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها، والموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب باكو بحل «مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي أُنشئت لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وكان الجيش الأذربيجاني قد أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استعادت بموجبه باكو السيطرة على المحافظات المحتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع العلاقات بينهما.

وعبرت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز بين أذربيجان وأرمينيا نحو إرساء السلام الدائم بين البلدين.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية بشأن عملية السلام التي استضافها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وقالت الوزارة: «نرحب بالتقدم المحرز بين أذربيجان وأرمينيا في سبيل إرساء السلام الدائم، ونشيد بالإرادة التي أظهرها البلدان خلال اجتماع واشنطن».

وأكدت أن هذه الخطوة، التي تأتي في وقت تتفاقم فيه الصراعات والأزمات الدولية، تعد تطوراً حاسماً للسلام والاستقرار الإقليميين.

وثمنت الخارجية التركية مساهمات الإدارة الأمريكية في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضافت: «بصفتنا تركيا، سنواصل المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق هذه الفرصة التاريخية لإحلال السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وسندعم جهود أذربيجان المخلصة».

endNewsMessage1