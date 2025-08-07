ترامب يتحدث عن "احتمال قوي" للقائه بوتين "بالقريب العاجل"

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين في البيت الأبيض، وذلك رغم التوتر بين البلدين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب بهذا الصدد: “احتمال اللقاء مع بوتين وارد وبقوة، حتى اللحظة لم نقرر أين سيكون، طريقنا طويل، ولكن قد نلتقي في القريب العاجل”.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يرغب في انتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مبعوثه ستيف ويتكوف، الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، كانت “بناءة ومثمرة”.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل بذل الجهود من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكراني،ا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلًا” في شؤونها.

وكان ترامب قد منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يومًا لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقًا قلص المهلة إلى 10 أيام اعتبارًا من 28 يوليو.

endNewsMessage1