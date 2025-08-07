خبير سياسي: لبنان يواجه صعوبة في نزع سلاح حزب الله وسط دعم شعبي

عقد مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً جلسة استمرت حوالي خمس ساعات شهدت توتراً كبيراً، حيث تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن نزع سلاح حزب الله إلى جلسات لاحقة. في حديث مع "إيلنا"، أوضح جلال الشرايحي، خبير الشؤون السياسية في المنطقة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نواف سلام يحاولان تحقيق توازن سياسي دقيق بين تخفيف الضغوط الأميركية والمعارضة المحلية وبين تفادي إضعاف لبنان.

وأشار إلى أن حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرته على التأثير في المعادلات السياسية، وقد استعاد جزءاً من قوته ونفوذه بعد الحرب الأخيرة. كما أبرز الدور البارز الذي تلعبه السعودية، ممثلة بوزير خارجيتها فيصل بن فرحان، في الضغط على الأطراف اللبنانية لنزع سلاح الحزب، إلى جانب تحركات إماراتية مكثفة في هذا الإطار.

ورغم هذه الضغوط، أكد الخبير أن حزب الله يتمتع بدعم شعبي واسع، وهو ما تجلى في حضور أنصاره في الشوارع، مما يعزز موقعه كقوة ردع أساسية للبنان، خاصة في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على البنى التحتية السورية.

وأضاف أن غالبية اللبنانيين، باستثناء بعض التيارات المسيحية المحافظة والغربية، يرون أن لبنان لا يستطيع الحفاظ على سيادته وأراضيه بدون سلاح حزب الله. معتبراً أن انتصارات الحزب في مواجهة إسرائيل، خاصة بعد حرب 12 يوماً الأخيرة وتراجع قدرة إسرائيل على مواجهة اليمنيين، قد أعادت تعزيز مكانة الحزب وزادت من شعبيته.

وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة اللبنانية، رغم الضغوط الكبيرة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، ما تزال غير قادرة على اتخاذ قرار نهائي بنزع سلاح حزب الله، حيث يرى رئيس الجمهورية أن ذلك سيكون ضد المصلحة الوطنية، مما يجعل من الصعب توقع تغير في هذا الموقف في المستقبل القريب.

