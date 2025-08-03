الهند تهدد باستخدام صواریخ "براهموس" ضد باکستان

وفي كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، أشار مودي إلى ما وصفه بـ"تعزيز القدرات الدفاعية للهند"، مؤكدًا أن العالم شهد خلال عملية "السندور" فاعلية الأسلحة المحلية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي الهندية.

وقال مودي إن صاروخ "براهموس" أثار "الرعب في قلوب أعداء الهند"، مضيفًا أن إنتاج هذا الصاروخ سيتم قريبًا في مدينة لكنو، ما سيجعل الصناعات الدفاعية المحلية عنصرًا محوريًا في تسليح الجيش الهندي.

وفي إشارة إلى التوترات العسكرية الأخيرة بين البلدين، ذكّر مودي بالمواجهة التي اندلعت في 7 مايو/أيار، وأسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين، حيث أعلنت باكستان حينها إسقاط خمس طائرات عسكرية هندية، ردًا على هجمات صاروخية من الجانب الهندي. وقد توصّل الطرفان في 10 من الشهر ذاته إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

واختتم مودي تصريحاته بالقول: "إذا ارتكبت باكستان أي خطأ جديد، فإن صواريخ براهموس ستكون جاهزة للقضاء على الإرهابيين"، حسب تعبيره.

يُشار إلى أن صاروخ "براهموس" هو مشروع مشترك بين منظمة أبحاث وتطوير الدفاع الهندية (DRDO) وشركة "إن بي أو ماشينوستروينيا" الروسية، ويتميّز بإمكانية إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية، ويبلغ مداه نحو 400 كيلومتر.

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