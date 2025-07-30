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عالم ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٢:٥٤

إسرائيل ترصد تحركات وتعزيزات عسكرية مصرية غير عادية في سيناء وتدعو واشنطن للضغط على القاهرة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رصدت مؤخرا تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المصري في منطقة شبه جزيرة سيناء، مما قد يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام.