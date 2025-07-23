السوداني لوزير الخارجية الأميركي: الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية رسمية

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، كما تطرق السوداني إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق ومحافظتي صلاح الدين وكركوك، مؤكداً أن تلك الاعتداءات تستهدف الاقتصاد الوطني، وأن الأجهزة الأمنية العراقية تتابع التحقيقات بالتنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأعرب السوداني عن استغرابه من توقيت هذه الهجمات، التي تزامنت مع اتفاق مبادئ بين وزارة النفط العراقية وشركات أميركية عاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول في كركوك وصلاح الدين.

وفيما يتعلق بالشأن الأمني، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الحشد الشعبي المقدم إلى البرلمان يأتي ضمن سياق الإصلاح الأمني الذي تنتهجه الحكومة، مشيراً إلى أن مسار الإصلاح شمل كذلك قوانين تخص أجهزة أمنية أخرى مثل جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني.

كما أشار السوداني إلى التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات الحكومة الاتحادية، لا سيما في ما يخص تسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة، وفقاً لقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، ما ساهم في تخفيف الخلافات بين بغداد وأربيل.

وأكد السوداني أهمية استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، ووقف جميع أشكال التهريب والتجاوزات على الثروات الوطنية.

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