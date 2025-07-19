السفير الأمريكي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء، غارات جوية على دمشق، واستهدفت القوات الحكومية في الجنوب، مطالبة إياها بالانسحاب، مشيرة إلى أن الهدف من العملية هو حماية الدروز السوريين.

وأضاف بيريك في منشور عبر منصة “إكس”: “ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح، والعمل مع باقي الأقليات على بناء هوية سورية جديدة وموحدة”.

ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين أن إسرائيل تسعى لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بسوريا لإضعافها.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق انسحبت بموجبه القوات الحكومية السورية من محافظة السويداء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لاحقًا إن واشنطن لم تدعم الغارات الجوية التي شنتها حليفتها إسرائيل على سوريا.

(وكالات)

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