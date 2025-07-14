ترامب يلوّح بعقوبات "خانقة" على روسيا وشركائها إذا لم تُحسم الحرب الأوكرانية خلال 50 يوماً

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعتزم فرض رسوم جمركية مشددة على روسيا وشركائها التجاريين إذا فشلت موسكو في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا خلال مهلة أقصاها خمسون يوماً.

وقال ترامب خلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في البيت الأبيض:

"نحن مستاؤون للغاية من الروس. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوماً، سنفرض رسوماً جمركية صارمة للغاية، تصل إلى 100%. يمكن وصفها بأنها عقوبات ثانوية."

وأضاف ترامب أنه كان يتوقع التوصل إلى اتفاق قبل شهرين، في إشارة إلى ما وصفه بـ "تباطؤ" الطرف الروسي في المفاوضات المتعلقة بإنهاء النزاع الأوكراني.

وفي وقت سابق، تحديداً في 10 يوليو/تموز، وعد ترامب خلال مقابلة مع شبكة "NBC News" بالإدلاء بتصريح "خطير" بخصوص روسيا في 14 من الشهر ذاته، مما أثار تكهنات واسعة بشأن خطوته التالية تجاه موسكو.

كما كشف ترامب أنه يدرس "بجدية كبيرة" مشروع قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أبريل/نيسان الماضي، بقيادة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات ثانوية تطال الشركاء التجاريين لموسكو، بالإضافة إلى رسوم جمركية مرتفعة بنسبة تصل إلى 500% على الواردات القادمة من الدول التي تستمر في شراء النفط والغاز واليورانيوم والسلع الروسية الأخرى.

في المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يتبع استراتيجية طويلة الأمد لاحتواء روسيا وإضعافها، معتبراً أن تلك السياسات العقابية غير مجدية، بل إنها ألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي بأسره، وتسببت في تدمير حياة الملايين، على حد تعبيره.

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