فايننشال تايمز: أمريكا تضغط على اليابان وأستراليا لتحديد دورهما في حال اندلاع حرب مع الصين
معرف الأخبار : 1660999
تضغط حكومة الولايات المتحدة على اليابان وأستراليا لتوضيح دورهما في حال اندلاع حرب بين أمريكا والصين بسبب تايوان، في خطوة أثارت غضب الدولتين الحليفتين لأمريكا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس السبت.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة نقلت عن خمسة أشخاص على صلة بالأمر القول إن البريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع للسياسات ظل يضغط على المسؤولين اليابانيين والأستراليين في مجال الدفاع بشأن هذه المسألة خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت بلومبرغ إن أستراليا أشارت إلى أنها لن تتعهد بإرسال قوات مقدما للمشاركة في أي صراع.