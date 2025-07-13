فايننشال تايمز: أمريكا تضغط على اليابان وأستراليا لتحديد دورهما في حال اندلاع حرب مع الصين

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الصحيفة نقلت عن خمسة أشخاص على صلة بالأمر القول إن البريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع للسياسات ظل يضغط على المسؤولين اليابانيين والأستراليين في مجال الدفاع بشأن هذه المسألة خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت بلومبرغ إن أستراليا أشارت إلى أنها لن تتعهد بإرسال قوات مقدما للمشاركة في أي صراع.

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