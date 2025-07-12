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عالم ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ١٤:٣١:٢٤

الشرع يتوجه إلى أذربيجان في أول زيارة رسمية

توجه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، السبت، إلى أذربيجان في زيارة رسمية، هي الأولى منذ توليه منصبه.