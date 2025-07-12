الشرع يتوجه إلى أذربيجان في أول زيارة رسمية
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توجه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، السبت، إلى أذربيجان في زيارة رسمية، هي الأولى منذ توليه منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن “الرئيس الشرع توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية”، دون تحديد مدتها أو تفاصيل أخرى عنها.
وتشمل الدول التي زارها الشرع بعد توليه رئاسة سوريا في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تركيا وفرنسا ومصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.