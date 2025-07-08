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عالم ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٨:٣٣

ترامب: حماس تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولا توجد عوائق.. نتنياهو: سنُسيطر على القطاع ولا توجد دولة فلسطينية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه في البيت الأبيض مساء الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته في أنّ حركة حماس تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.