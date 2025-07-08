‌‏جیش الاحتلال یعلن مقتل 5 جنود وإصابة 14 شمال قطاع غزة

وقال الجيش، في بيان، إن “5 جنود من كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للواء كفير قتلوا في معارك شمال قطاع غزة، مساء الاثنين، كما أصيب 14 بينهم اثنان بجروح خطيرة”.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحدث وقع مساء أمس الاثنين، حين كانت قوة راجلة من كتيبة “نتساح يهودا” تعبر في بلدة بيت حانون.

وأضافت الإذاعة: “انفجرت عبوتان ناسفتان وضعتا على الطريق، واحدة تلو الأخرى، مستهدفتين القوة الراجلة من الكتيبة”.

وتابعت: “أثناء إجلاء المصابين من موقع الانفجار، أطلق مسلحون النار من كمين نحو قوات الإنقاذ، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا، أصبح الإجلاء معقدًا وطويلًا، وتم استدعاء قوات إنقاذ إضافية”.

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