القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي ومستعدون للتعامل مع أي تطورات

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من قطعان الصّهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقّف حركة المطار"، موجّهةً التحيّة إلى غزة "بأهلها الصّامدين الصّابرين، وبمجاهديها المؤمنين، الّذين ثبتوا ثبات الجبال، وأنزلوا بأعداء الله النّكال. فرغم الحصار والعدوان والتّآمر والخذلان، لم يستسلموا ولم يخضعوا، فها هم يصنعون البطولات، ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين، وإرادة لا تستكين".

وأكّدت القوّات أنّ "عمليّاتنا الإسناديّة مستمرّة حتّى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها، وإنّا مستعدّون وجاهزون للتّعامل مع أية تطوّرات قد تحدث خلال الأيّام المقبلة".

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