الأمين العام لـ”حزب الله” يعلن موقفه إزاء الورقة الأمريكية وتسليم السلاح: إسرائيل هي المشكلة والتطبيع معها ذل وإهانة
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أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل ولن يقبل بالتطبيع معها، في إعلان لموقف الحزب تجاه الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.
أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل ولن يقبل بالتطبيع معها، في إعلان لموقف الحزب تجاه الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.
وقال قاسم في كلمة له اليوم الأحد: “الدفاع سيستمر لأننا نؤمن بأن التحرير واجب ولو طال الزمن وكثرت التضحيات، فالإسرائيلي ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمسة، ولا يمكن أن نسلّم لهذا العدوان”.
وأضاف: “إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة، والتطبيع معها هو ذل وإهانة”.
وتابع أمين عام “حزب الله”: “نواجه الإسرائيلي بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها والتحرير واجب ولو طال الزمن، وكيف تريدوننا أن نتوقف فيما الإسرائيلي مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلم به؟!”.
وجاء في أبرز نقاط كلمته:
– لولا المقاومة التي تستطيع أن تدافع بالحد الأدنى لاستباحت إسرائيل القرى والبلدات اللبنانية.
– نستغرب مطالبتنا بتسليم الصواريخ التي هي أساس قدرة دفاعنا.
– بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ وقف إطلاق النار نحن مستعدون للنقاش.
– أعلن باسم “حزب الله” أننا مستعدون للخيارين، للسلم وبناء البلد وبذل أقصى التعاون من أجل النهضة والاستقرار كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع نحن قوم لا نهزم ولن نتخلى عن كرامتنا وحقوقنا.
– ستبقى فلسطين لأهلها ومتيقنون من تحريرها وسنقف إلى جانبها دائما.
– مع اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن يتوقف العدوان الإسرائيلي ولكن ما جرى عكس ذلك بدعم أمريكي.
– التهديد لا يجعلنا نقبل الاستسلام ولا يمكن أن يُطلب منا تليين المواقف أو ترك السلاح في ظل استمرار العدوان.
– نحن رجال الميدان وسنواجه الإسرائيلي.
– يجب على إسرائيل تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق عبر الانسحاب ووقف العدوان وتحليق الطيران وأن تعيد الأسرى وأن يبدأ الإعمار.
– المقاومة حلّ من الحلول وبقاء إسرائيل أزمة حقيقية يجب أن نواجهها.
– على “إسرائيل” تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار أولاً وبعدها ننتقل إلى تطبيق القرار 1701.
– لا تعنينا معادلة أمريكا وإسرائيل بين القتل أو الاستسلام بل يعنينا حقوقنا.