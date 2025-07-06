بيت



عالم ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ١٢:١٠:١٣

الأمين العام لـ”حزب الله” يعلن موقفه إزاء الورقة الأمريكية وتسليم السلاح: إسرائيل هي المشكلة والتطبيع معها ذل وإهانة

أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل ولن يقبل بالتطبيع معها، في إعلان لموقف الحزب تجاه الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.