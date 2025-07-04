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عالم ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ٢٢:٢١:٥٠

ترامب: قد یکون هناک اتفاق بشأن غزة خلال أیام

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رد حركة حماس بشأن مقترح ​وقف إطلاق النار​ في غزة، قائلا إن الرد "جيد"، مضيفا أنه لم يتلقّ إفادة رسمية بعد بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أنه من الجيد أن حماس قالت إنها ردت بروح إيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.