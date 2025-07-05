حزب الله یسلم رده على ورقة توماس باراك

وأضاف “حزب الله” في رده أنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار ‌إستراتيجية، أو من خلال حوار داخلي، مؤكداً استعداده للمشاركة في نقاش بناء.

ونقلت قنوات تلفزيونية عن مصادر رسمية أن اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي سيعقد اليوم في قصر بعبدا، سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي بشأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار كاملاً من قبل إسرائيل.

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