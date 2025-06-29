روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية.. ومقتل طيار في تحطم مقاتلة “إف 16”

وذكرت صحيفة كييف اندبندنت، أنه تم إطلاق صفارت الإنذار في أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق الغربية البعيدة عن الخطوط الأمامية. وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد حذرت في وقت متأخر من أمس السبت من قاذفات روسية وطائرات درون تستهدف مناطق متعددة.

ووقعت انفجارات في مناطق زابوريجيا ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وتشيركاسي وأماكن أخرى.

كما أفادت وكالة ار بي كيه-أوكرانيا بسماع دوى انفجارات في كييف خلال الليل.

وأفاد حاكم تشيركاسي في البداية بوقوع ثلاث إصابات وأضرار بالبنية التحتية المدنية. كما وقعت أضرار في مناطق أخرى جراء الهجمات.

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن طيارا أوكرانياً قُتل وفُقدت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 في أثناء عملية لصد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وذكر الجيش أن هذه هي المرة الثالثة التي يفقد فيها طائرة إف-16 خلال الحرب.

وذكر سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام: “استخدم الطيار جميع أسلحته على متن الطائرة وأسقط سبعة أهداف جوية. وفي أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السقوط”.

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