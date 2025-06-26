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عالم ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥ - ١٩:٢١:٤٥

اعتراض طائرة مسيّرة.. إعلام إسرائيلي يدعي رصد إطلاق صاروخ منز وسقوطه خارج الحدود

ادعى إعلام عبري، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخا أطلق من اليمن، لكنه سقط قبل وصوله إلى البلاد.