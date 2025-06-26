اعتراض طائرة مسيّرة.. إعلام إسرائيلي يدعي رصد إطلاق صاروخ منز وسقوطه خارج الحدود
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ادعى إعلام عبري، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخا أطلق من اليمن، لكنه سقط قبل وصوله إلى البلاد.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، إن “الجيش رصد صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، لكنه سقط بالطريق قبل وصوله الحدود”.
وحتى الساعة 18:20 ت.غ، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أو جماعة “انصار الله” في اليمن أي تعليق يؤكد الواقعة.
والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة قال إنها أطلقت من اليمن، مدعيا أنها “لم تخترق الأجواء الإسرائيلية ولم يتم تفعيل إنذارات”.
والثلاثاء، أكدت جماعة “الحوثي” استمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل “حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.