العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن خروقات الاحتلال لأجوائه

وأدان العراق انتهاك الكيان الصهيوني لأجوائه وقدم شكواه الرسمية ضد الاحتلال إلى مجلس الأمن.

وذكر التقرير أن الشكوى العراقية ضد الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي تنص على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية العراقية وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي العميد "أمير علي حاجي زادة"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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