إيلون ماسك: نحتاج إلى تأسيس حزب سياسي جديد في أميركا

ويأتي هذا التصريف في ظل خلاف ماسك المتصاعد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام من مغادرته الحكومة الأميركية.

وبدأ الخلاف مع انتقاد ماسك لقانون ترامبللضرائب والانفاق.

وكان قد عبر ترامب عن خيبة أمله من ماسك، وقال إنه لا يرغب في الحديث معه، بعد تقارير تحدثت عن مساع لتهدئة الأمور بين الحانبين.

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