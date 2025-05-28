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عالم ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٥ - ١٨:٤٧:٥٣

تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من فلسطين المحتلة وتوقعات بإعلان قطع العلاقات مع تل أبيب

وجه رئيس تشيلي غابرييل بوريك بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من تل أبيب، على خلفية حرب الإبادة بقطاع غزة، وسط تقديرات باحتمال إعلانه قطع العلاقات مع كيان الإحتلال الإسرائيلي تماما، وفق إعلام عبري الأربعاء.