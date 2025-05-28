Iranian Labour News Agency

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تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من فلسطين المحتلة وتوقعات بإعلان قطع العلاقات مع تل أبيب

تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من فلسطين المحتلة وتوقعات بإعلان قطع العلاقات مع تل أبيب
معرف الأخبار : 1644375
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وجه رئيس تشيلي غابرييل بوريك بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من تل أبيب، على خلفية حرب الإبادة بقطاع غزة، وسط تقديرات باحتمال إعلانه قطع العلاقات مع كيان الإحتلال الإسرائيلي تماما، وفق إعلام عبري الأربعاء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وجَّه رئيس تشيلي غابرييل بوريك بسحب الملحقيْن العسكرييْن لبلاده من إسرائيل".

 

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