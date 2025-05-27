ترامب يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وقد ينسحب من مفاوضات أوكرانيا

وزعم أحد مصادر الصحيفة أن "العقوبات لن تشمل القيود المصرفية فحسب، بل قد تستهدف الرئيس الروسي شخصيا لإقناعه بتقديم التنازلات".

وقال وليم تيلور السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا في حديث للصحيفة: "من تصريحات ترامب يبدو أنه يحاول فهم الرئيس الروسي بوتين، والسؤال: هل هو جاد في طرحه؟ هل سيكون ذلك كافيا لاتخاذ خطوات ما، أو فرض عقوبات إضافية؟".

وأعلن ترامب يوم أمس أنه يبحث تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية الضربة الصاروخية المكثفة التي وجهتها لأوكرانيا تزامنا مع مساعي المفاوضات، معربا عن امتعاضه من موقف موسكو.

المصدر: تاس

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